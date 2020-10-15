Muş Belediyesinden 2 kilometrelik bisiklet yolu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Belediyesinden 2 kilometrelik bisiklet yolu

İHA

Muş Belediyesinden 2 kilometrelik bisiklet yolu

Muş Belediyesi, Dörtyol Kavşağı’ndan Tren Garına kadar olan alandaki bisiklet yolu çalışmasını tamamladı.
Vatandaş odaklı hizmetleriyle göz dolduran Muş Belediyesi, bir projeyi daha hayata geçirdi. Muş Belediyesi, 2 kilometrelik bisiklet yolunu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Altyapı ve üstyapı alanında önemli faaliyetler gerçekleştiren Muş Belediyesi, bu projesi ile bisiklet severlerin gönlüne taht kurdu. İstasyon Caddesi üstyapı yenileme projesi kapsamında yeri daha önce belirlenen ve bu yıl yapımına başlanan bisiklet yolu boyama çalışmalarının ardından kullanıma açıldı. Belediyenin bu hizmeti ile bisiklet kullanarak spor yapan vatandaşların güvenle istifade edebilecekleri bir güzergâh oluşturulmuş oldu.
Yapılan hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, “Bugüne kadar vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve ihtiyaç duyulan hizmetleri hayata geçirmek için tüm imkanları kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Şehrin geneline hitap eden projelerin yanı sıra çocukların, gençlerin faydalanabileceği çalışmaları da yapmanın gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıllarda içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu gibi yer altı hatlarını yenilediğimiz İstasyon Caddemizin üstyapısını da yenileyerek daha güzel bir Muş’un inşası ve ihyası için hedeflerimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Bu caddemizdeki yenilikleri de zaman zaman uygulamaya devam ediyoruz. Yaklaşık 2 ay önce ekip arkadaşlarımızın Karayolları Kavşağı’ndan Tren Garına kadar gidiş gelişli 2 kilometrelik bisiklet yolunun yapımına başlandı. Kısa sürede yapılan çalışmaların sonucunda bisiklet yolumuzu da hizmete açmanın sevincini yaşadık. Artık gençlerimiz, bisiklet severler kendilerine ait güvenli bir şeritte bisikletleri ile turlayıp spor yapabilecekler. Buna benzer çalışmalarımızı farklı güzergahlarda da uygulamak için planlamalar yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müftü İmamoğlu’ndan Kaymakam Yalçın’a ziyaret
YEREL HABERLER Müftü İmamoğlu’ndan Kaymakam Yalçın’a ziyaret
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Muş´ta
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Muş´ta
Köy okullarında korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Köy okullarında korona virüs denetimi
Bulanık'ta duvarlar sanatsal resimlerle renkleniyor
YEREL HABERLER Bulanık'ta duvarlar sanatsal resimlerle renkleniyor
Muş Belediyesinin asfalt mesaisi hızla devam ediyor
YEREL HABERLER Muş Belediyesinin asfalt mesaisi hızla devam ediyor
Köy okullarında 300 adet meşe palamudu ile 50 adet ceviz fidanı dikildi
YEREL HABERLER Köy okullarında 300 adet meşe palamudu ile 50 adet ...
Savaş Çetin, AK Parti İl Başkanlığına aday oldu
YEREL HABERLER Savaş Çetin, AK Parti İl Başkanlığına aday oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X