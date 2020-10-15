Muş’ta uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

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Muş’ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen çalışmada 2 şahıs üzerinde 107,57 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Yakalanan 2 şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.

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