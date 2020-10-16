Resim öğretmeni Burcu, okulun duvarlarını renklendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Resim öğretmeni Burcu, okulun duvarlarını renklendirdi

DHA

Resim öğretmeni Burcu, okulun duvarlarını renklendirdi


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, bir köy okulunda görev yapan resim öğretmeni Burcu Çalışkan (31), okulun dış duvarlarına, öğrencileri bilgilendirici resimler çizdi. Kıtalar, gezegenler, ünlü şair ve yazarların resimlerini duvara yansıtan Çalışkan, masrafları da kendisi karşıladı.
Hatay'da ilk ve orta öğrenimini tamamlayan Burcu Çalışkan, Güzel Sanatlar Lisesi'nin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi. Çalışkan, çocukluk hayali olan köy okulu öğretmenliğine Muş'un Korkut ilçesine bağlı Konakdüzü Köyü İlk ve Ortaokulu´nda başladı. Çalışkan, yaşadığı mutluluğu okulun duvarlarına yansıttı. Öğretmen Çalışkan, iç ve dış duvarlarını çeşitli görsellerle boyadığı okulu, rengarenk bir görünüme kavuşturdu. Duvarları kendisinin çizip, boyamasına da öğretmen arkadaşlarının yardım ettiğini söyleyen Çalışkan, "Hatay'da doğup, büyüdüm. Güzel Sanatlar Lisesi'nin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü´nü bitirdim. Çocukluk hayalim olan köy okulu öğretmenliğini Muş'un Korkut ilçesine bağlı Konakdüzü köyünde yaşıyorum. Pandemi döneminde ve okullar açıldıktan sonra boş zamanlarımı okulun duvarlarını çizerek geçirdim. Tabi bu çizimlerim hep ders niteliğinde oldu. Sosyal Bilgiler dersi için kıtaları, Fen Bilgisi dersi için gezegenleri, Türkçe dersi için ünlü şair ve yazarlarımız olan Mehmet Akif Ersoy, Mevlana, Yunus Emre'nin resimlerini çizdim. 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle de şehidimiz Ömer Halis Demir'in o günleri anlatan objelerle birlikte portresini yaptım. Okulu uzaktan görenler bile bu bilgileri aklında tutabiliyor" dedi.
'HAYALİM VARDI'
İki yıllık evli olan Burcu Çalışkan, ilkokula giderken 'Ali ata bak' fişinde bunu söylemek yerine Ali ile atın resmini çizdiğini belirtti. Mesleğini çok sevdiğini, Doğu'da görev yaptığı için de ayrıca çok mutlu olduğunu belirten Çalışkan şunları söyledi:
"Köy okulunda öğretmen olmak ve öğrencilerime rengarenk bir okul sunmak çocukluk hayalimdi. Çok şükür bunu şu anda yaşıyorum. Öğrencilerimin hayallerini gerçekleştirmesine destek olup, vatana faydalı bireyler olmaları ve hayata renk katmalarına vesile olmak için elimden geleni yapacağım. Kutsal bir meslek olan öğretmenliği layığı ile yapmak istiyorum. Benim hayalim vardı. Boş saatlerimde ve okul çıkışlarında okulu boyuyorum. Güzel, eğitici çalışmalar yapıyoruz. Diğer öğretmen arkadaşlarım da bana zaman zaman yardımcı oldular. Branş branş her ders ile alakalı değişik çalışmalar yaptık. Kütüphanemizde güzel çalışmalar yaptık. Öğrenciler okula geldiği zaman büyük bir heyecan duymasını ve ders yaparken mutlu olmalarını istiyorum. Duvarlara her dersin branşıyla alakalı bir çalışma yaptık. 15 Temmuz ile ilgili görsel çalışmalarda bulunduk. Öğrencilerim resim yaptığımı gördüklerinde bana çiçeklerle geldiler. Çok mutlu oldular. `Okulumuz çok güzel oldu´ dediler. Bu da beni çok mutlu oldu. Öğrenci ve velilerimiz bizi ailelerinden biri olarak görüyor."
Burcu öğretmenin çalışmalarının özellikle öğrenciler tarafından çok beğenildiğini belirterek, teşekkürlerini dile getiren Konakdüzü Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Hakan Arslangiray, "Okulu nasıl güzelleştirebiliriz, neler yapılabileceği üzerine bilgi alışverişinde bulunduk. Daha sonra da Burcu öğretmen, okulun iç ve dışını çeşitli görsellerle zenginleştirebileceğini söyledi. Ben de kendisine gerekli yardımı sağlayabileceğimi söyledim. Daha sonrasında Burcu öğretmen okulun iç ve dışına çok güzel resimler çizdi. Böylece öğrencilerin beğenisi de çok olumlu bir yönde oldu. Öğrenciler çalışmaları çok beğendi. Bu çalışmalar gerçekten de okulu eğitimöğretim açısından zengin bir duruma getirmiştir. Burcu hocamıza çok teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-10-16 08:33:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş’ta gece saatlerinde başlayan yangın söndürülemiyor
YEREL HABERLER Muş’ta gece saatlerinde başlayan yangın ...
Muş´ta 4 katlı nalburda yangın
YEREL HABERLER Muş´ta 4 katlı nalburda yangın
Muş’ta uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Muş’ta uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
Muş Belediyesinden 2 kilometrelik bisiklet yolu
YEREL HABERLER Muş Belediyesinden 2 kilometrelik bisiklet yolu
Müftü İmamoğlu’ndan Kaymakam Yalçın’a ziyaret
YEREL HABERLER Müftü İmamoğlu’ndan Kaymakam Yalçın’a ziyaret
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Muş´ta
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Muş´ta
Köy okullarında korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Köy okullarında korona virüs denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X