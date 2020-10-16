Malazgirt’te korona virüs denetimi

Muş’un Malazgirt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında çarşı merkezi ve iş yerlerinde denetim yapıldı.

Denetimlerde vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarılırken, Malazgirt esnafının ise sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uydukları görüldü. İlçe merkezi ve iş yerinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Emre Yalçın, pandemi kurallarına uyulduğu takdirde salgın sürecinin başarılı bir şekilde atlatılabileceğini belirtti. Kaymakam Emre Yalçın, pandemi sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ve toplum sağlığı için düzgün bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti. Kaymakam Yalçın, “İlçemizde pandemi salgın sürecini başarılı bir şekilde yürüttüğümüze inanıyorum. Ekiplerimiz tarafından her gün rutin olarak ilçe merkezinde maske ve mesafe kontrolü yapılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarımız düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor. Salgın süreci boyunca özveri ile çalışan kurum ve kuruluşlara çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Emre Yalçın ile birlikte ilçe merkezindeki denetime Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Şeyma Görçin Karaketir, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, kurum amirleri, STK temsilcileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve belediye ekipleri katıldı.

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