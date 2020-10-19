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(Özel) Devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu 10 yıl makineci olarak çalışan genç devlet desteğiyle işveren oldu

İHA

(Özel) Devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu 10 yıl makineci olarak çalışan genç devlet desteğiyle işveren oldu

Muş’ta 10 yıl boyunca tekstil firmalarında makineci olarak çalışan 33 yaşındaki Sercan Kutlu, devlet desteğiyle kurduğu iş yerinde 25 personelle hizmet veriyor.
Muş’ta KOSGEB’e proje sunan genç girişimci Sercan Kutlu, devletten aldığı destek sayesinde 22 dikim makinesi ve 25 personelle üretim yapıyor. Yaklaşık 5 aydır kurulan tekstil firması, özellikle kadın personellere ekmek kapısı oldu. Devletten aldığı destekle ilgili bilgi veren işletme sahibi Sercan Kutlu, yaklaşık 10 yıl makineci olarak çalıştığını ve kendi işinin patronu olmak istediğini söyledi. 3 makine ile işe başladığını anlatan Kutlu, “Devletin destek verdiğini duydum. Proje hazırladım ve KOSGEB’e sundum. Projem KOSGEB’de onaylandı. Devlet desteğiyle 22 makine aldım. Bu sayede iş yerimi büyüttüm” dedi.

“25 çalışanım var”
25 çalışan ve 22 iş makinesinin olduğunu kaydeden Kutlu, “Bu şekilde çalışıyoruz. Şu anlık iş durumumuz iyi. Pandemi olmasına rağmen yine çalışıyoruz. Pandemi kurallarına uyuyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen gösteriyoruz. Bu şekilde bize destek verilmesinden dolayı devletimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Devlet desteği olmasaydı bu dereceye gelemezdim”
Devlet desteği olmaması durumunda bu seviyeye gelemeyeceğini belirten Kutlu, “Destek olmasaydı bu seviyeye gelmemiz yılları alabilirdi. Biz bu işin ehliyiz ama 3 makineyle başladık sonuçta. Aradan 5 ay geçmesine rağmen 22 makine, 25 çalışanım var. Şu anki durumum iyi. Allah, devletten razı olsun. Devlet sayesinde bu konuma geldik. İşimizi daha da büyütmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.
3 aydır iş yerinde çalıştığını ifade eden Meral Atalay ise “Patronumuz daha önce bir tekstil firmasında çalıştığı için kendisini geliştirerek böyle bir iş yeri açtı. Ben öğrenci olduğum için pandemi sürecinde evde boş duracağıma hem dershane hem de kitap masraflarımı çıkarmak için burada çalışıyorum. İleride bende kendi iş yerimi açmayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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