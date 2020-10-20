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Muş Ovası'nda lahana mesaisi

DHA

Muş Ovası'nda lahana mesaisi


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- TÜRKİYE'nin en büyük ovalarından olan Muş Ovası'nda bu yıl ekimi yapılan lahananın hasadına başlandı. İl genelinde 3 bin 65 dekar alanda ekimi yapılan ve 11 bin ton elde edilmesi hedeflenen lahana ile kentin ekonomisine yaklaşık 11 milyon TL girdi sağlanması bekleniyor.
Merkez Bağlar Mahallesi'nde geçimlerini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, lahanalarının hasadı için tarlalarına girdi. Nisan ve mayıs aylarında ekimi yapılan lahanaların ağırlıkları 5 ile 15 kilogram arasında değişiyor. Gün boyu tarlada çalışan üreteciler, topladıkları lahanaları, kamyon ve pikaplara yükleyerek başta merkez olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyor. Ağırlıklı geçim kaynağının lahana olduğu mahallede, kendisine ait olan veya kiraladığı tarlalarda sabahın erken saatlerinde hasat çalışması yapan çitçiler, lahanaları tezgahlara ulaştırmaya çalışıyor. İlk olarak tarla içinde yetişmiş lahanaları tespit eden çiftçiler, ellerindeki kesici aletlerle lahanaları koparıyor.
'LAHANAYI MİRAS BIRAKACAĞIZ'
30 dönüm alanda lahana ekimi yapan çiftçilerden Cüneyt Uçkun, "Çok şükür ürünümüz iyi. Piyasa şu an biraz durgun. Yağmur yağarsa çok iyi olur. Bizim lahana ince lahanadır. İnce yapraklıdır. Bunun çorti turşusu olur, dolması olur, salamurası olur. Lahana bizim yerli tohumdur. Yani atadan kalan bir tohum. Bunu çocuklarımıza miras bırakıp yüzyıllarca toprakla buluşturacağız" diye konuştu.
'BU OVADA EN ÇOK YETİŞEN ÜRÜN SEBZEDİR'
Türkiye'nin en büyük ovalarından biri olan Muş Ovası'nın bereketli bir ovaya sahip olduğunu söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın ise "Ovada en çok yetiştirilen ürün sebzedir. Çiftçilik konusunda özellikle gelir getirici faaliyetlerden birisidir. Muş'ta en yoğun bir şekilde karpuz, domates, kavun ve lahana yetiştiriliyor. Lahana da bu yıl yaklaşık 3 bin 65 dekar alanda bu yıl yetiştirilmiştir. 11 bin ton civarında bir beklentimiz var. Hasadı inşallah öyle olur. Çiftçilerinde cebine 11 milyon TL para girmesini bekliyoruz" dedi.
'AROMASI VE LEZZETİ İÇİN DİĞER İLLERDEN TALEP GELİYOR'
Lahanaların kilosunun 5 ile 15 kilogram arasında değiştiğini belirten Aydın, "Piyasada rağbet gören lahananın lezzetli, mayhoş bir yapısı var. Özellikle turşuda, sarma işinde kullanılmaktadır. Aroması ve lezzeti fazla olduğu için diğer illerden de talep gelmektedir. Özellikle Bingöl ve Bitlis başta olmak üzere Batman ve hatta İstanbul'a kadar biz bu lahanaları göndermekteyiz" diye konuştu.
Satışını gerçekleştirmek üzere tarladan lahana alımı yapan Mahmut Çelik de Muş'un lahanasının tadı ve boyutunun hiçbir yerde bulunamaz olduğunu belirterek, kent merkezinde tanesini 10 TL'den satışa çıkardıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-10-20 07:58:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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