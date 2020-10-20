Kaymakam Yalçın başarılı sporcuları ödüllendirdi

– Muş’un Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, başarılara imza atan genç sporcuları ödüllendirdi.

İlçe Kaymakamı Emre Yalçın, Türkiye şampiyonalarında birçok başarıya imza atan ve birçok derece alan Malazgirt İlçe Gençlik Spor Kulübü atletleri ile gurur duyduğunu ifade ederek, başarılı öğrencileri daha iyi dereceler elde etmeleri için spor malzemeleri ile ödüllendirdi. Kaymakam Emre Yalçın, "Emeği geçen hocalara ve ailelere teşekkür ediyorum. Umarız hepsi ilerde milli takımda altın madalyalar kazanırlar. Biz başarıyı duyunca çok gururlandık. Daha güzel başarılara imza atmaları için spor malzemeleri desteğinde bulunduk" dedi.

Başarılı sporculara ödüllerini düzenlenen törenle Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya takdim etti.

Malazgirt İlçe Gençlik Spor Kulübü Baş Antrenörü Çetin Karataş ise ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada, “Kaymakamız Emre Yalçın’a sporcularımıza verdikleri desteklerden dolayı sporcularım ve aileleri adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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