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(Özel) Prematüre kardeşi için başladı, şimdi ticaretini yapıyor 8 bıldırcınla başlayan Elçi, bu sayıyı 350’ye yükseltti, günde 120 yumurta elde ediyor

İHA

(Özel) Prematüre kardeşi için başladı, şimdi ticaretini yapıyor 8 bıldırcınla başlayan Elçi, bu sayıyı 350’ye yükseltti, günde 120 yumurta elde ediyor

Muş’un Hasköy ilçesinde prematüre kardeşinin gelişimi için 8 bıldırcın satın alarak yumurtalarından faydalanmak isteyen Mücahit Elçi, yumurta sayısının artmasıyla kuluçka makinesi satın alarak günde 120 ile işi ticarete döktü.
Hasköy ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde ikamet eden Mücahit Elçi, prematüre bebek olarak dünyaya gelen kardeşi Ayaz’ın kas gelişimini artırmak amacıyla bıldırcın satın alarak yumurtalarından faydalanmak istedi. Bıldırcınlar için evinin bahçesinde kümes oluşturan Mücahit Elçi, günden güne yumurta sayısının arttığını fark edince kuluçka makinesi satın almaya karar verdi. Biriktirdiği yumurtaları kuluçka makinesinde 17 gün beklettikten sonra yavru elde eden Elçi, bıldırcın sayısını 350’ye yükselterek günde 120 yumurta elde etmeye başladı. Yumurtaları günlük satan Mücahit Elçi, buradan elde ettiği geliri de kardeşi için harcıyor.

“Yumurtalar tamamen organik”
Yumurta işine 8 bıldırcınla başladığını anlatan Mücahit Elçi, ilk başlarda evdeki küçük kardeşinin sağlığı için organik yumurta elde etmek amacıyla işe başladığını söyledi. Bıldırcın yumurtalarının fazla olmaya başlamasıyla kuluçka makinesi satın almaya karar verdiğini kaydeden Elçi, “Elde ettiğimiz yumurtaları kuluçka makinesine dizerek yeni yavrular elde ettik. Çıkan yavrular 4045 günlükken yumurtlamaya başladı. Yumurta sayısı fazla olmaya başlayınca tekrar kuluçka makinesine bıraktık. Yumurtaların fazla olmaya başladığını anlayınca işi ticarete dökmeye başladık. Yumurtalar tamamen organik. Bu şekilde işi geliştirmeye de çalışıyoruz. 300350 civarında bıldırcınımız var. 3 çeşit bıldırcın besliyoruz. Bunlar; Kıbrıs, yerli ve Japon bıldırcınları. Günde yaklaşık 100120 yumurta alıyoruz. Yavruların da büyümesiyle bu sayı daha da yükselecektir. Kardeşim için başladığımız iş büyüdü, bir süre sonra bu işi ticaret olarak da değerlendirmeye çalışıyoruz. Muş’ta bıldırcın yumurtasını bizden başka üreten de yok. Yumurta ve bıldırcın alımı yapmak isteyen arkadaşlarımıza da yardımcı olabiliriz” dedi.

Bıldırcın yumurtasının faydaları
Bıldırcın yumurtası, tavuk yumurtasına göre daha fazla vitamin ve mineral içeriyor. Protein açısından son derece zengin olan bıldırcın yumurtası, aynı zamanda diğer yumurtalara kıyasla daha fazla türde amino asit içermesi bakımından bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahip olmasından dolayı özellikle çocuklar için çok faydalı olarak biliniyor. D vitamini yönünden zengin olan bıldırcın yumurtasının astım, öksürük, bronşit, nefes darlığı, mide, karaciğer, göğüs hastalıkları, kansızlık, tüberküloz, astım, diyabet ve damarsal gerginliğin tedavisine yardımcı olduğu, cilt sağlığı ve saç bakımı için de kullanıldığı biliniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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