İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Varto'da

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Muş’un Varto ilçesine geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Muş Valisi İlker Gündüzöz ile birlikte karayolu ile birlikte Varto ilçesine geldi. Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdil, Muş Valisi İlker Gündüzöz ve beraberindekilerle, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, Varto İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Yunus Pehlivan ve İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Kaymakamlığa geçen Bakan Yardımcısı Erdil, daha sonra Varto Belediyesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Belediye binasına kadar yaya yürüyen Bakan Yardımcısı Erdil, vatandaşlarla selamlaştı. Belediye başkanı makamında bir müddet sorun ve talepleri dinledikten sonra Varto Kaymakamlığı toplantı salonunda bir toplantı gerçekleştirdi. İlçenin sorunları hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Erdil, yaptığı açıklamada Varto ilçesi belediyesi kayyum olması nedeniyle ilçeye geldiklerini söyledi. Kayyumun çalışmalarını yerinde inceleyerek ilerde yapılması gereken çalışmalarla ilgili nelerin yapılacağını ifade eden Bakan Yardımcısı Erdil, bu çalışmaların daha güzel bir şekilde yapılması hususunda incelemelerde bulunmak üzere geldiğini söyledi. Bakan Yardımcısı Erdil, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı'nın girişimleri sonucunda ilçenin Alagöz Mahallesinde çıkarılması planlanan termal su çalışmalarını yerinde inceleyerek Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldıktan sonra, Muş'a gitmek üzere beraberindekilerle ilçeden ayrıldı.

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