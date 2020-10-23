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İnternet bağlanan camide ders başı EBA’ya ulaşamayan öğrenciler, İmam Ertuğrul Kertil’in camiye bağladığı internet sayesinde ders işliyor

İHA

İnternet bağlanan camide ders başı EBA’ya ulaşamayan öğrenciler, İmam Ertuğrul Kertil’in camiye bağladığı internet sayesinde ders işliyor

Muş'un Varto ilçesindeki Hazreti Ömer Camisi’nde 10 yıldır görev yapan İmam Ertuğrul Kertil, evlerinden Eğitim Bilişim Ağına (EBA) bağlanma imkânı olmayan öğrenciler için camiye internet baglatarak, namaz vakitleri dışında öğrencilerin eğitim görmesini sağladı.
Varto ilçesinin Hürriyet Mahallesi'ndeki Hazreti Ömer Camisi'ne yaklaşık 10 yıl önce atanan Ertuğrul Kertil, korona virüs tedbirleri kapsamında eğitimlerini evden sürdürmek zorunda kalan öğrencilere yardımcı olmak için çaba gösteriyor. Salgın sürecinde başlatılan uzaktan eğitim döneminde, evlerinden EBA’ya bağlanma imkanı olmayan ilk ve ortaokul öğrencileri için camiye internet çeken Kertil, görevli olduğu camiyi namaz vakitlerinin dışında öğrencilerin hizmetine sunuyor. Yüz yüze eğitime başlayamayan sınıflar ile haftanın belirli günlerinde EBA’dan eğitim alan öğrenciler için camiyi sınıfa dönüştüren Kertil, çocukları salgından korumak için tedbirlerini titizlikle uyguluyor. Cami girişinde derse gelen çocukların ateşlerini ölçüp maskelerini kontrol eden Kertil, ellerini dezenfekte ettirdiği öğrencileri içeri alıyor. Kertil, çocukların sosyal mesafe kurallarına uygun yerleştirilen rahlelerin üzerinden tablet ve telefonlarıyla derslerini takip etmelerine imkan tanıyor.
Mahallede internet altyapısı olmadığı için öğrencilerin de maddi imkânları el vermediğinden herkesin internet ağına ulaşamadığından ve pendami süreci içerisinde derslerinden geri kalmamaları için mücadele ettiğini söyleyen Kertil, "Uzaktan eğitim sürecinde çocukların büyük bölümünün internet imkânının bulunmadığını gördük. Onlara yardımcı olmak için camiye internet bağlattık. EBA’ya bağlanmaya gelen öğrencilerimizin ateşlerini ölçüp, ellerini dezenfekte ederek içeri alıyorum. Sosyal mesafe kurallarına göre camiye yerleştirdiğimiz öğrencilerimiz tabletlerden veya telefonlarından EBA’ya bağlanarak derslerini dinliyorlar” dedi.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunu da ifade eden Kertil, “Sayısal ve sözel derslerim iyi olduğu için öğrencilere anlamadıkları konularda yardımcı oluyorum. Konuları daha iyi anlamalarını sağlamaya çalışıyorum. Ders sonunda camimizde bulunan bilgisayar ve yazıcıdan ödevlerinin çıktılarını alıyorum. Bu sayede çocuklar kırtasiyeye gitmek zorunda kalmıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Çocuklar pendami süreci içerisinde kapalı olan okullarını özlemişler”
Hazreti Ömer Cami imamının davranışından etkilenen ve çocuklara kalem, meyve suyu ve kek getiren Aydın Durmuş adlı iş adamı ise “Çocuklar pendami süreci içerisinde kapalı olan okullarını özlemişler. Çocukların öğreneceği yer okuldur. Cami imamımız da çocukların eksikliklerini görüp müsait olan camimizi okula çevirmiş bulunmaktadır. Bizde mahalle sakini olarak bunları gördük ve etkilendik. Bizimde biraz katkımız olsun diye buradayız. Bizim mahallenin çocukları hem fazla hem de ilkokulları bu mahalleye yaklaşık iki kilometre mesafededir. Çocukların aynı zamanda okula ihtiyaçları var. İmamımız iyi bir fırsat yakalamış ve değerlendiriyor. Hem dinen hem de Türkçe, İngilizce ve matematik derslerini veriyor. İmamımız caminin okuldan farklı olmadığını göstermiştir. Yaklaşık 10 yıldır imamı tanıyoruz. Burada bazı öğrencilerin maddi durumları el verişli olmadığı için çoğumuzun evinde sabit internet yok. Bu süreçte imamla birlikte çocuklar derslerine çalışıyorlar. Bu emeği veren hocamıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir davranış, caminin sadece ibadet yeri olmadığını göstermiş oldu. Çocuklar da huzurlu, biz de huzurluyuz, kendisini tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Camiye gelip EBA’ya bağlanıyoruz”
Öğrencilerden Gönül Karataş da, evinde internet olmadığı için EBA’ya bağlanamadığını, her gün kardeşiyle camiye gelerek derslere katıldığını belirtti. Kertil’in kendileriyle yakından ilgilendiğini, anlamadıkları konularda yardımcı olduğunu aktaran Karataş, "Ertuğrul Hoca'mız camiye internet bağlatarak mahalledeki bütün öğrencileri çağırdığında çok mutlu olduk. Camiye gelip EBA’ya bağlanıyoruz. Her konuda bize yardımcı oluyor. Ayrıca mahalle sakinlerimizden Aydın Durmuş da bugün bize kalem, meyve suyu ve kek getirdiği için hem hocamıza hem de kendisine teşekkür ederiz" dedi.

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