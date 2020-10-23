Muş için önemli bir proje daha hayata geçiriliyor Atıksu arıtma tesisi projesi için çalışmalara başlandı

Muş Belediyesi, kent için hayati önem arz eden ‘Atıksu Arıtma Tesisi’ projesini hayata geçirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

İnsan ve çevre sağlığını önceleyen belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Feyat Asya, seçim manifestosunda deklare ettiği projeleri bir bir hayata geçiriyor. İçme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarını yenileyerek şehrin yüz yıllık sorununu çözüme kavuşturan Muş Belediyesi, çevre sağlığı için önemli olan atıksu arıtma tesisinin kurulumu için kolları sıvadı. 74 bin metrekare alan üzerine kurulması planlanan tesis sayesinde şehir merkezinden gelecek atık suların kontrol altına alınarak çevrenin korunması planlanmaktadır.

Belediye Başkanı Feyat Asya, atıksu arıtma tesisinin proje hazırlığı için Karasu Nehri kenarında yapılan sondaj çalışmalarını yerinde inceledi. Şimdiye kadar 6 sondaj çalışmasının yapıldığı bölgede gerekli fizibilite çalışmalarının ardından proje hazırlama aşamasına geçileceğini söyleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, “Allah’a şükürler olsun halkımıza söz verdiğimiz, vaat ettiğimiz projeleri bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere bu hizmet imkânını sunan Rabbime hamdolsun. Şehrimizin içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarını değiştirerek ilimizin adeta kanayan yarası haline gelmiş ciddi bir sorunu çözüme kavuşturduk. Kazı ve döşeme çalışmalarında sona gelirken, bu yaptığımız işin faydasını görmek için çevreye ve insan sağlığına zarar veren diğer etkenleri de ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bugüne kadar ilimizde atıksu arıtmasının olmamasının eksikliğini yaşadık. Seçim kampanyamızda da halkımıza vaat ettiğimiz atıksu arıtma tesisi projemiz için ilk adımı attık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleri ile ilimizi bu eksiklikten kurtarmış olacağız. Proje hazırlığı için Karasu Nehri kenarında sondaj çalışmaları yapılmaya başlandı. 74 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek tesisin gerekli fizibilite çalışmalarının ardından proje çalışması yapılacak. Akabinde tesisin kurulumu için gerekli hazırlıklar yapılacak” dedi.

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