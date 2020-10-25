Muhtardan ihtiyaç sahiplerine kırtasiye yardımı

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı ve 1071 Bir Umutta Sen Ol Derneği (BUSODER) Başkanı Hasan Başaran, muhtarlığı ziyarete gelen öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuyor.

Malazgirt Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, kardeş mahalle oldukları İstanbul Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Muhtarı Sultan Aksu ve mahalle sakinlerinin gönderdikleri kırtasiye malzemelerini muhtarlık ofisini ziyarete gelen tüm öğrencilere dağıtıyor. Muhtar Başaran, “Kardeş muhtarlığımız olan Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Muhtarı Sultan Aksu ve mahalle sakinlerine gönderdikleri kırtasiye malzemeleri için çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın sağlıklı birey olarak yetişmelerini son derece önemli buluyoruz. Çünkü çocuklarımız yarının büyükleridir. Onların iyi eğitim almış olması, aydın ve üretken bireyler olarak yetişmeleri, geleceğimizin inşası adına en önemli adımdır. Bu nedenle her zaman muhtar olarak ve dernek olarak eğitime ayrı bir özen göstermekteyiz. Çocuklarımıza dağıtmak için kardeş mahallemiz olan Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Muhtarı Sultan Aksu ve mahalle sakinleri bize kırtasiye malzemesi yolladılar. Bizde muhtarlığımızı ziyarete gelen öğrencilerimize kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Kardeş mahallemiz muhtarı ve sakinlerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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