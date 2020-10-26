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(Özel) İlaçtan kurtulmak için başladı şimdi usta öğretici oldu Kadınlar, ADEM kurslarıyla sıkıntılarından kurtuluyor

İHA

(Özel) İlaçtan kurtulmak için başladı şimdi usta öğretici oldu Kadınlar, ADEM kurslarıyla sıkıntılarından kurtuluyor

Muş’ta devlet destekli açılan ahşap boyama kursuna kullandığı ilaçlardan kurtulmak için başlayarak usta öğretici olan Hatice Eroğlu, şimdi hem meslek öğretiyor hem de kadınlara destek oluyor.
Muş Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde İŞKUR desteği ile açılan ahşap boyama kursuna kadınlar ilgi gösteriyor. İki ayrı sınıfta eğitim gören kadınlar, el emeği göz nuru süs eşyaları üretiyor. Doktor tavsiyesi ile kurslara katılan kadınlar ise yaşadıkları psikolojik sorunları buralarda kurdukları arkadaşlıklar ve uğraş ile üstlerinden atmayı başarıyor.
Devam eden kurslarla ilgili bilgi veren usta öğretici Hatice Eroğlu, Muş Aile Destek Merkezinde bu yıl ilk defa İŞKUR destekli ahşap kursu açıldığını söyledi. Kursun bir aylık bir kurs olduğunu anlatan Eroğlu, “Daha önce gelmiş olan ya da yeni kayıt yaptıran kursiyerlerle bir aylık kursumuzu başlatmış bulunmaktayız. Kursiyerlerimiz buraya gelip hem belge alıp hem de boyama üzerine el sanatları öğreniyor” dedi.

“Bazı doktorlar hastalarını sırf ilaçlardan kurtarmak için buraya yönlendiriyor”
Kursiyerlerin İŞKUR tarafından ekonomik olarak desteklendiğini aktaran Eroğlu, kursiyerlere günlük 30 TL harçlık verildiğini kaydetti. Psikolojik tedavi gören bazı kadınların doktorlar tarafından kurslara yönlendirildiğini ifade eden Eroğlu, “Bazı doktorlar hastalarını sırf ilaçlardan kurtarmak için buraya yönlendiriyor. Buraya gelen arkadaşlarımız 23 yılını bizlerle geçirmek istiyor. Çünkü bunun faydasını kendilerinde görüyorlar. Bu hastalardan biri de ilk başlangıç yıllarında bendim. Kursiyer yıllarımda sırf ilaçlardan kurtulup sonra kendi özgüvenimi kazanıp kursa birer usta öğretici, birer eğitimci olarak mesleğime devam ediyorum. Aynı kendimiz gibi olan arkadaşlarımıza, kursiyerlerimize faydalı oluyoruz” şeklinde konuştu.
Kursiyerlerden Şeydanur Buluç ise “ADEM’in ahşap boyama öğrencisiyim. Gün içerisinde buraya gelip ahşap boyaması yapıyoruz. Hem evden uzaklaşıp yeni arkadaşlıklar ediniyoruz hem de günümüzü geçiriyoruz. Günümüzü burada daha iyi bir şekilde değerlendiriyoruz. Günlük bir ücret karşılığında burada meslek öğreniyoruz. Hem aile bütçemize katkıda bulunuyoruz hem de uğraşımız oluyor” dedi.

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