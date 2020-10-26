Muş'ta 2 sığınakta PKK'nın patlayıcısı ele geçirildi

Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, Şenyayla bölgesi kırsalında icra edilen 'Yıldırım-4 Operasyonu'nda terör örgütünün kullandığı iki sığınakta el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı´nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Şenyayla bölgesi kırsalında 20-21 Ekim 2020 tarihinde 'Yıldırım-4 Operasyonu' gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda terör örgütünün kullandığı biri 3 odalı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklar içerisinde yapılan aramalarda; 2 adet 50 kiloluk EYP düzeneği, 1 adet 8´li pil bloğu, 2 adet 4´lü ateşleme düzenekli pil bloğu, 2 adet EYP yapılında kullanılan 4´lü pil bloğu, 2 adet kar kıyafeti ve panço, 1 adet fuel oil ile çalışan soba, 200 metre branda ile muhtelif miktarda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami Maral
2020-10-26 13:28:09
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