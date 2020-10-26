Başkan Asya, din görevlileriyle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Asya, din görevlileriyle bir araya geldi

İHA

Başkan Asya, din görevlileriyle bir araya geldi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla kentte görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.
Toplumun her kesimi ile istişare etmeyi gelenek haline getiren Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, son olarak şehir merkezindeki din görevlileri ile buluştu. Göletli Park’ta Muş Belediyesine ait tesiste gerçekleştirilen buluşmaya İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu da katıldı. Davete icabetlerinden dolayı tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Asya, “Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle siz değerli hocalarımızla bir araya gelmek üzere böyle bir program tertip ettik. Bu yıl diğer yıllara göre Mevlidi Nebi Haftası’nın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Batı alemi sürekli pusuda kutsallarımıza, değerlerimize karşı alçakça saldırılarda bulunabiliyor. Dolayısıyla bu tür saldırılara karşı bizler de kutsallarımıza daha fazla sahiplenmeliyiz. Peygamber Efendimizi çok daha iyi tanımak, tanıtmak ve Peygamber ahlakını tekrar dünyaya hakim kılmak için daha fazla gayret etmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.
Geçmiş yıllarda din görevlileri ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Asya, “Bu yıl dünyayı etkisi altına alan pandemi dolayısıyla bizler de olumsuz etkilendik. Bu süreçte sizlerle de belli bir süre ayrı kaldık. Daha önce belirli periyotlarda siz değerli hocalarımızla bir araya gelebiliyorduk. Bugün bu davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir kardeşiniz olarak gördüğünüz şahsıma dualarınızı esirgemediğinizi biliyorum. Cadde ve sokaklarda hizmet ederken, ‘bu kardeşimiz çalışıyor’ demenizin güzelliğini yaşıyorum. Bugün sizleri ağırladığımız bu tesisimiz 56 bin metrekare alan üzerine yaptığımız Göletli Parkımızın içinde ve belediyemiz bünyesinde faaliyet göstermektedir. Burası tüm hemşehrilerimize olduğu gibi 7 gün 24 saat emrinizdedir. Lale Vadisi ve Ahmedi Parklarımız da aynı şekilde halkımızın hizmetinde. Bununla birlikte eski stadyumun yerine yapılan Millet Bahçesi projesi de önümüzdeki aylarda tamamen biterek hizmete açılacak. Bu projeye de göreve başladığım günden beri ciddi emekler verdik. Allah’a şükürler olsun ki bunun da gerçekleşmesinin sevincini yaşadık. Tabi bunlarla uğraşırken bu şehrin en büyük sorununa el attık. Altyapı projesini başlattık. 3 yıl içerisinde gerçekten bu projemiz bizleri yordu. Ama Allah’a şükürler olsun ki şehrimizin en önemli hizmetlerinden biri olan bu projemizi de sonuna getirmenin mutluluğunu ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu çalışmalar sırasında tahrip olan yolları da mahalle mahalle asfaltlayarak yeniledik. En son dün itibari ile Kale Mahallesi’ndeki yolların hemen hemen tamamını asfaltlayarak güzel bir iş çıkardık. Sezon sonuna doğru diğer mahallelerimizde kalan lokal bazda cadde ve sokakların asfaltını yapacağız” ifadelerini kullandı.
Devam eden ve yapılması planlanan projeleri tek tek sıralayan Başkan Asya, konuşmasının sonunda Mevlidi Nebi Haftası’nın hayırlı olmasını dileyerek, misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan PKK/KCK terör örgütüne darbe
YEREL HABERLER Jandarmadan PKK/KCK terör örgütüne darbe
Muş'ta 2 sığınakta PKK'nın patlayıcısı ele geçirildi
YEREL HABERLER Muş'ta 2 sığınakta PKK'nın patlayıcısı ele geçirildi
(Özel) İlaçtan kurtulmak için başladı şimdi usta öğretici oldu Kadınlar, ADEM kurslarıyla sıkıntılarından kurtuluyor
YEREL HABERLER (Özel) İlaçtan kurtulmak için başladı şimdi usta ...
Muhtardan ihtiyaç sahiplerine kırtasiye yardımı
YEREL HABERLER Muhtardan ihtiyaç sahiplerine kırtasiye yardımı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X