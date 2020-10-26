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Muş’un en büyük sorunu tarihe karışıyor İçme suyu projesinin ihalesi 23 Kasım’da yapılıyor Başkan Asya’nın ‘hayalim ve hasretim’ dediği proje gerçekleşiyor

İHA

Muş’un en büyük sorunu tarihe karışıyor İçme suyu projesinin ihalesi 23 Kasım’da yapılıyor Başkan Asya’nın ‘hayalim ve hasretim’ dediği proje gerçekleşiyor

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın ‘hayalim ve hasretim’ dediği ve 6 yıldır gerçekleşmesi için uğraş verdiği Alparslan2 Barajı’ndan içme suyu temini projesi 23 Kasım 2020 tarihinde ihale ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile 2020 yatırım programına alınan ve şehrin en büyük sorununun çözüme kavuşturacak olan içme suyu projesinin birinci etabının ihalesi ilana çıktı. Göreve geldiği günden beri içme suyu sorunun giderilmesi için çaba sarf eden Belediye Başkanı Feyat Asya, şehrin yüzyılına hitap edecek önemli bir projenin daha gerçekleşmesine vesile oldu. Bu yıl Şubat ayında 2020 yılı yatırım programına alındığı Resmi Gazete’de ilan edilen içme suyu projesinin birinci etabı 23 Kasım tarihinde ihale ediliyor. Mercimekkale regülatöründen şehir merkezine bağlantı yapılacak olan projenin 2 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
Proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Asya, “Göreve geldiğimiz günden bugüne uzun uğraşlar verdiğimiz ve ilimizin en büyük sorununun çözüme kavuşturulacağı içme suyu projemizin ihale tarihinin belirlenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl Malazgirt Zaferi etkinlikleri münasebetiyle ilimize teşrif eden Cumhurbaşkanımıza durumu arz ettiğimizde, projenin hayata geçirilmesi talimatları ile bizleri ziyadesi ile mutlu ettiler. Akabinde 2020 yılı yatırım programına alınan projenin bugün ihale tarihi netleşti. Dileğimiz ve temennimiz ihale sürecinin de sorunsuz bir şekilde yapılarak gerekli çalışmaların kısa sürede başlatılması. İnşallah buradan elde edilecek kaynak ile ilimizde artık su sorunu diye bir şey kalmayacak. Tabi bizler de bu süreçte geçici çözümler üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bu konudaki mağduriyetlerini asgariye indirmenin gayretinde olacağız. İlimizin kanayan yarası haline gelen su sorununun çözümünü talimatlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında emeği geçen tüm devlet büyüklerimize minnet ve şükranlarımı arz ederim. Yeni projemizin ilimize ve halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

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