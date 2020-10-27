Kaymakam İlidi’den ADEM’e ziyaret

– Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, aile destek ve eğitim merkezini (ADEM) ziyaret etti.

Bulanık kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kadın istihdamı için faaliyetlerini sürdüren Aile Destek ve Eğitim Merkezini ziyaret etti. El emeği ürünleri inceleyerek usta öğretici ve kursiyerlerden bilgiler alan İlidi, talepte bulunulan ihtiyaçların giderilmesi konusunda gereken talimatları verdi. Filografi sanatından yapılan tabloların detayında değişiklik isteyen Kaymakam İlidi, el işi ürünleri yaygınlaştırmak ve kadın istihdamını artırmak için destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

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