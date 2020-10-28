Başkan Asya’dan Mevlid Kandili mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya teşriflerinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, “Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sav)'in dünyaya teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid Kandili’ni, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğuna erişmiş bulunmaktayız. Alemlere rahmet olarak gönderilen O kutlu nebinin doğumu, insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden birisidir. İnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde akıllara, kalplere, ruhlara hitap ederek; bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlâkın egemen olacağı manevî bir ortamı tebliğ eden Sevgili Peygamberimiz; gerek hayat tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle insanlığın yolunu aydınlatmıştır” dedi.

“Bir fazilet güneşi ve hidayet kaynağı olan Sevgili Peygamberimizin gönderilişi, Yüce Allah’ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden, lütuflarından birisidir” diyen Başkan Asya, “Peygamber Efendimizin örnek ahlâkı, yüce kitabımız Kur'an ahlâkıdır. O'nun üstün ahlâkı, örnek hayat çizgisi, söz ve davranışlarının temsil ettiği üstün değerlerin tümü bütün insanlık için her zaman yaşanabilir ve uygulanabilir özelliktedir. Peygamber Efendimiz; hak, hukuk, adalet, medeniyet, hürriyet ve insan hakları gibi evrensel kavramları halk arasına yerleştirmiş, insanlık için bir fazilet güneşi ve hidayet kaynağı olmuştur. O, Müslümanlar ve bütün insanlık için mükemmel bir hayat sürmüş, ahlâkı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamından insanlığa aktarmıştır. Mevlid Kandili, Peygamberimizin örnek yaşayışını, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layığıyla anlamak için önemli bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıldönümü olan Mevlid Kandili’nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevlâ'dan niyaz eder; bütün İslâm âleminin ve değerli hemşehrilerimin Mevlid Kandili'ni tebrik eder; birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

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