Bulanık’ta Mevlid-i Nebi Haftası

AK Parti Bulanık İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, Mevlidi Nebi Haftası dolaysıyla stant açtı.

AK Parti Bulanık İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 15 Temmuz Parkı önünde stant açarak Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle vatandaşlara gül kolonyası ve lokum ikramında bulundu. Bulanık Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya ve AK Parti Eski İlçe Başkanı Ali Bulut da standı ziyaret ederek, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Saatçi'ye başarılar diledi.

Başkan Kaya ve Bulut, “Siyaset Gençleşiyor, Türkiye Güçleniyor” sloganını hatırlatarak, “Gençler siyasetle ilgilenmeli, siyasetin bir köşesinden tutmalı. Bu amaçla çıktıkları yolda hedef daima daha ilerisi olmalı” dediler.

Stant açarak bu mübarek günde hayır işlemeyi amaçladıklarını ifade eden Saatçi ise gençleri siyasete davet etti.

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