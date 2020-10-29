Bulanık’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Muş’un Bulanık ilçesinde Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Bulanık Hükümet konağı önündeki törene Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı İsmail Hormuz, Bulanık Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlama ve önemini belirten konuşma yapan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, büyük bir mücadelenin sonucunda Cumhuriyetin kurulduğunu belirterek, “Büyük mili mücadeleyle büyük bir başarı ile sonuçlandı. Bu başarımızla 29 Ekim 1923’te, yani bugün Cumhuriyet ile taçlandırıldı. Cumhuriyeti ilelebet payidar kılmak için her alanda çalışmalıyız. Aziz Bulanıklılar, Gazi’nin de dediği gibi Cumhuriyeti ve devleti koruyacak ve ilelebet payidar kılacak olan bizleriz. Yani alın teri döken işçiler, toprağını süren çiftçiler, köylüler, esnaf, memurlar yani hepimiz bu Cumhuriyeti koruyacağız, kollayacağız, geliştireceğiz ve yücelteceğiz. Bunun için de her alanda çalışacağız. İlim, irfan üreteceğiz, bilim yapacağız, ekonomimizi güçlendireceğiz, ulusal arası alanda güçleneceğiz, savunma sanayimizi geliştireceğiz. Gönül isterdik ki bu Cumhuriyet Bayramımızı da geçmiş Cumhuriyet Bayramlarımız gibi coşkuyla kutlayalım. Ancak pandemiden dolayı coşkuyla bu bayramı kutlayamıyoruz. Eski kalabalıkları toplayamıyoruz. Umarız önümüzdeki yıl pandemi tamamıyla etkisini yitirir, bizler daha coşkulu bir şekilde Cumhuriyet Bayramlarımızı kutlarız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, hepinize güzel yarınlar diliyorum” dedi.

Tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafında hediyelerin verilmesi, şiirlerinin okunması ve resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

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