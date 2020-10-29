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Fotoğraf sanatçıları ile ressamlar, Muş´u tablolara yansıttı

DHA

Fotoğraf sanatçıları ile ressamlar, Muş´u tablolara yansıttı


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, bir araya gelen fotoğraf sanatçıları ile ressamlar, çektikleri fotoğraflar ve yaptıkları resimleri 'Muşlu Geçmiş Zaman Fotoğraf ve Resim Sergisi' sloganıyla sergiledi.
Muş´ta, 13 Temmuz 2020 tarihinde bir araya gelen fotoğraf sanatçıları ile ressamlar, foto maratonu gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak çalışmalarında insan hayatın konu alan sanatçılar, daha sonrasın da bunları tablolara yansıttı. Sanatçılar eserlerini Muş Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Yıldızlı Han´da sergiledi. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve davetliler ile çok sayıda vatandaşın katıldığı sergide konuşan proje koordinatörü Filiz Özge Özdemir Şimşek, çalışmalarında insan hayatını konu aldıklarını söyledi. Çektikleri fotoğrafları tablolara da yansıttıklarını anlatan Şimşek, 13 Temmuz'dan üç ay sonra yeniden Muş'a gelerek fotoğrafları sergide beğeniye sunduklarını ifade etti. Pandemi sürecine rağmen serginin ilgi görmesine sevindiklerini anlatan Şimşek, çok memnun kaldıklarını belirterek, teşekkürlerini dile getirdi.
Tarihi Yıldızlı Han'da ressam ile fotoğraf sanatçılarının resim sergisine ev sahipliği yapmaktan ötürü duydukları memnuniyeti dile getiren Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise emeği geçenlere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami Maral
2020-10-29 15:36:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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