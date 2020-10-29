Muş’ta fotoğraf ve resim sergisi Tarihi Yıldızlı Han’da açılan sergisinin geliri ise bir okula bağışlanacak

Muş’a şehir dışından gelerek sergi açan fotoğraf ve resim sanatçıları, elde edilecek gelirin bir kısmını da eğitim için bağışlayacak.

Muş’ta restorasyon çalışmaları tamamlanan Tarihi Yıldızlı Han, Muş Belediyesi ve Telli Turna Doğa Derneğinin işbirliğiyle fotoğraf ve resim sanatçılarına ev sahipliği yaptı. Serginin açılışı, şehir dışından kente gelen 15 kişilik fotoğraf ve resim sanatçısının katılımıyla gerçekleştirildi. Tarihi 1300’lü yıllara dayanan handa sergilenen eserlerden elde edilen gelirin belirli bir kısmının bir okula bağışlanacağı belirtildi.

Açılışı yapılan sergide, duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 9 yaşındaki görme engelli kusursuz kulak Bager Çalışcı da kendi bestelediği “Kaledans” parçasını seslendirdi.

Yoğun ilginin olduğu sergiyle ilgili açıklamalarda bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentin kadim merkezlerinden birisi olan ve 1300’lü yıllarda yapılan Yıldızlı Han’ın zamanla tahrip olduğunu ve aslına uygun şekilde yeniden restore ettiklerini söyledi. Göreve geldiği günden sonra buranın kamulaştırmasını yaparak, aslına uygun bir şekilde Kültür Varlıkları Bölge Müdürlüğünün koordinesiyle 16 iş yeriyle birlikte çalışmalarını bitirdiklerini anlatan Başkan Asya, “Bugün ilimizde faaliyet yürüten Telli Turna Doğa Derneği, ülke genelindeki fotoğraf ve resim sanatçılarının Muş’la ilgili çektikleri fotoğrafların sergisini yapmak üzere onları ilimizde bir araya getirdi. Bugünün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na denk gelmesi de bizim için ayrı bir anlam taşımaktadır. Yapılan her eserin amacına uygun kullanılıyor olmasının sevincini yaşıyoruz. Bu anlamda altyapı ve üstyapıdan sonra, sanatsal ve kültürel, gönül belediyeciliğine yönelik bu tür etkinliklerle sık karşılaşacağımızı umuyor, bu anlamda il dışından gelen ve yereldeki fotoğraf sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu şehrin daha güzele, daha iyiye, daha kendisine yakışır hizmetlerle buluşacağını umuyorum” dedi.

“Neden Muş’ta da olmasın dedik ve Muş’a da bir proje yapmak istedik” diyen fotoğraf sanatçılarından Filiz Özgen Özdemir Şimşek ise 13 Temmuz 2020’de Muş’a geldiklerini ve burada çevre köy ve ilçelerde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Amaçlarının tarihi yerlerdeki yaşamı fotoğraflarla yaşatmak olduğunu ifade eden Şimşek, “Köy yaşamlarını fotoğraflarımıza yansıtmak istedik. Sergimizde satılacak olan eserlerimizden elde edilecek gelirin bir kısmını bir okulumuza bağışlayacağız. Bizim çalışmalarımız biraz daha kurgusal. Beş fotoğrafçı arkadaşımızla birlikte buraya geldik” diye konuştu.

Sergiye AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, resim sanatçıları ve vatandaşlar katıldı.

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