Muş'ta 200 sikke ele geçirildi

Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda 200 sikke ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, il merkezinde yaptığı araştırmalar sonunda 200 sikke ele geçirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Muş'ta her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muş Muhammed Sami MARAL
2020-10-31 09:02:06
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