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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta 200 sikke ele geçirildi

DHA

Muş'ta 200 sikke ele geçirildi


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda 200 sikke ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, il merkezinde yaptığı araştırmalar sonunda 200 sikke ele geçirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Muş'ta her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muş Muhammed Sami MARAL
2020-10-31 09:02:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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