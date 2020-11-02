Necla Nine cami inşaatı için ineğini bağışladı

Muş’un Malazgirt ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Necla Nine, Danişment Gazi Mahallesi’nde yaptırılan cami inşaatı için ineğini bağışladı.

Bağışladığı ineğini Danişment Gazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran’a teslim eden Necla Nine, "Bu ineğimi Danişment Gazi Mahallesi’nde hayırseverlerin yardımlaşarak yaptıkları camiye bağışlamak istedim. Allah yardım eden herkesten razı olsun. İneğimi Muhtar Hasan Başaran’a teslim ettim. Cami için helali hoş olsun" dedi.

Necla Nine’nin örnek bir davranış sergilediğini belirten Muhtar Hasan Başaran da, "Danişment Gazi Mahallemizde hayırseverlerin yardımları ile yapılan camimiz hızla yükseliyor. Necla Ninemizden Allah razı olsun inşallah. Allah hayrını kabul etsin” ifadelerini kullandı.

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