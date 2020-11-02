Muş’ta yerel basın birleşmeye gitti

Muş’ta yayın hayatını sürdüren ve resmi ilan yayınlama hakkına sahip 8 vasıflı yerel gazete birleşerek 2 gazete ile yola devam etme kararı aldı

Yurt genelinde birçok ilde birleşmeye giden yerel gazeteler arasına Muş’taki yerel gazeteler de dahil oldu. Kentte resmi ilan yayınlama hakkına sahip olan vasıflı gazeteler, güç birliği kararı aldı. Yayın hayatını sürdüren gazetelerin birleştirilmesi amacı ile başlatılan görüşmeler olumlu sonuç vererek, il merkezinde yayın hayatını sürdüren ve resmi ilan yayınlama hakkına sahip 8 vasıflı gazete sayısı birleşme kararının ardından ikiye düştü.

Yurt genelinde olduğu gibi Muş’ta da ilan ve reklam gelirlerinin düşüklüğünün yanı sıra artan maliyetler sebebiyle birleşme yoluna giden Muş’un yerel gazeteleri de bugünden itibaren yeni yayın hayatına resmen başladı. Basın İlan Kurumunun birleşerek daha kaliteli bir gazetecilik tavsiyelerine karşılık birleşme kararının alındığı Muş’ta, gazeteler artık tek çatı altında yayın hayatına devam edecek.

Muş Basın Yayın Limited Şirketi çatısı altında birleşme kararı alan yerel gazetelerden Muş Manşet, Muş’un Sesi, Muş Ekspres, Muş Altınova, Muş Ovası ve Muş İl Gazeteleri vasıf haklarından feragat ederek haftalık yayın veya kapatma yoluna giderken, 30 Nisan Gazetesi ile Günaydın Muş Gazetesi ise ileriki süreçte isim değişikliğine giderek yayın hayatına devam edecek gazeteler oldu.

Birleşme kararı ile ilgili olarak yayın hayatını sürdürecek olan gazeteleri çatısı altında toplayan Muş Basın Yayın Limited Şirketi Müdürü Kadir Tunç, uzun süreden beri devam eden görüşmeler neticesinde alınan birleşme kararının Muş ve yerel basın adına hayırlı olması temennisinde bulundu. Muş’ta yerel basın alanında yeni bir dönemin bugünden itibaren resmen başladığını kaydeden Tunç, yurt genelinde yaklaşık 25’den fazla ilde yerel gazetelerin birleşme yoluna gittiğini ve bu kervana Muş’taki gazetelerin de katıldığını belirterek, “İlimizde sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmeye çalışan yerel gazetelerimiz güç birliği yaparak yollarına devam etme kararı aldı. Bu karar doğrultusunda 8 olan gazete sayısı ikiye düştü. Gazetelerin birleşmelerinde ekonomik nedenler ve daha kaliteli bir gazetecilik anlayışı etkin rol oynadı. İlan ve reklam gelirlerindeki düşüşün yanı sıra artan maliyetler sebebiyle zor günler geçiren yerel gazeteler uzun süreden beri devam eden birleşme kararında sonuca ulaştılar. Birçok ilde olduğu gibi Muş’ta da yerel gazetelerin birleşmesi yoluna gidildi. Bu kararın Muş ilinde basın sektöründe daha iyi sonuçlar vereceğinden ve daha kaliteli bir hizmetin devam edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Alınan kararın başta ilimiz olmak üzere gazete sahipleri ve yerel basın adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Öte yandan, Basın İlan Kurumunun olmadığı Muş’ta bugüne kadar vekaleten Muş Valiliğinin sürdürdüğü yerel gazete denetim ve ilan dağıtım sürecinde de yeni düzenlemeye gidildi. Basın İlan Kurumu olmayan illerin yakın bölge müdürlüklerine bağlanması kapsamında, Muş ili de Basın İlan Kurumu Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne bağlandı. Bugüne kadar Muş Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün vekaleten yürüttüğü denetim ve resmi ilan tanzimi 01.11.2020 tarihinden itibaren Basın İlan Kurumu Diyarbakır Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülecek.

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