Elektrik akımına kapılan 25 küçükbaş hayvan telef oldu



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta yağmurlu ve rüzgarlı havada kopan elektrik teli nedeniyle akıma kapılan 25 küçükbaş hayvan akıma kapıldı.

Olay, dün akşam Korkut ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle elektrik direğinden kopan tel, açık havada oluşturulan ağılın tel örgülerine çarptı. Ağıldaki küçükbaş hayvanlar, ıslak zemin nedeniyle akıma kapıldı. Durumu fark eden hayvan sahibi İzzettin Turan ile çocukları, hayvanları kurtarmak istedi. Ancak 25 koyun ve keçi telef oldu. VEDAŞ ekipleri hemen elektrik akımını kesti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bugün bölgeye gelerek, inceleme yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Hasdemir, gerekli incelemeleri yaptıklarını, mağdur olan çiftçi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İzzettin Turan da yardım elini beklediğini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2020-11-03 16:05:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.