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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt'te yol yapım çalışması devam ediyor

İHA

Malazgirt'te yol yapım çalışması devam ediyor

Muş’un Malazgirt Belediyesi tarafından kış mevsimi öncesi başlatılan yol açma, kilitli parke taşı ve kumlama çalışmaları devam ediyor.
Kış ayları öncesi ilçenin birçok noktasında başlatılan yol açma ve kumlama çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, gayelerinin ilçe merkezi ve mahallelerinde başlatılan yol açma, kilitli parke taşı ve kumlama çalışmalarını bir an önce bitirmek olduğunu ifade etti. Başkan Altın, “Bildiğiniz gibi yerel seçimlerde göreve geldiğimizde tek gayemiz ilçe halkına verdiğimiz vaatleri bir bir yerine getirmektir. Bizde bu anlamda çalışmalarımızı yoğun şekilde yürütüyoruz. Gayemizden biri de ilçemizi güzelleştirerek, vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek, onların sorunlarını kısada sürede çözmek ve çamurlu yollardan bir an önce kurtarmaktır. Şimdi kış mevsimine giriyoruz. Malumunuz burada kış mevsimi çetin geçmekte. Bizde hava şartlarını fırsat bilerek çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. İlçe merkezimizin ara yollarında başlattığımız kilitli parke taşı döşeme işleri yoğun şekilde devam ediyor. Bununla birlikte ilçede yürütülen alt ve üstyapı çalışmaları ile yeni içme suyu hattı çalışmalarımız da titizlilikle sürdürülüyor. Öte yandan olası yağmur suları baskınlarına karşın ilçemizde geniş kapsamlı menfez temizliği yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor” dedi.

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