Muş’ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş’ta polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 241 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi ise tutuklandı.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahsın bulunduğu araç içerisinde 241 grammetamfetamin maddesinin ele geçirildiği ve 3 şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.