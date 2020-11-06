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Muş’ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

İHA

Muş’ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Muş’ta polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 241 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi ise tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahsın bulunduğu araç içerisinde 241 grammetamfetamin maddesinin ele geçirildiği ve 3 şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.

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