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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel öğrencilerin yüreklerine dokundular

İHA

Özel öğrencilerin yüreklerine dokundular

Muş Alparslan Üniversitesi ve Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED), ‘Minik Sporcular Projesi’ kapsamında özel çocuk sporculara hediyeler dağıttı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korna virüs pandemisi, özel çocukların eğitimlerini ve sosyal hayatlarını da olumsuz etkiledi. Yaşanan olumsuz süreçte, bir nebzede olsa özel çocukların hayatlarını güzelleştirmek amacıyla, ilk defa 27 yaş arasındaki sporcular için bir araya gelen, Muş Alparslan Üniversitesi ve Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED), çocuklara eğitim çantaları dağıttı. Özel öğrencilerin yaşadığı mutluluk, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Muş merkezde bulunan Şehit Murat Yılmaz Anaokulundaki özel öğrenciler için hazırlanan eğitim çantaları, sahiplerini buldu. Hediye edilen eğitim çantalarında öğrenciler için, yardımcı eğitim araçları, hikâye kitapları ve oyuncaklar yer aldı. Hediyelerini alan özel çocukların yaşadıkları mutluluk ise ailelere ve katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Şehit Murat Yılmaz Anaokulunda düzenlenen etkinlikte, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın eşi Nilüfer Polat, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ’ın eşi Kamuran Karadağ'ın yanı sıra Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu I. ve II. Kademe Müdürü Murat Çavuş, TÖSSED Doğu Anadolu Projeler Sorumlusu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Kırımoğlu ile Muş Alparslan Üniversitesi Engelli Öğrenciler Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Atike Yılmaz ve aileler katılım gösterdi.

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