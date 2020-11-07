Muş’ta yılın ilk karı yağdı Muş’un yüksek kesimleri beyaza büründü

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

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Muş’ta etkili olmaya başlayan yağışla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.

Muş’ta yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı. Bir haftayı aşkın süredir kentte etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerine kar düşmesiyle birlikte, kentteki sıcaklık hissedilir derecede azaldı. Karla birlikte etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye düştüğü Üçevler grup köy yolu ve Çavuştepe’de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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