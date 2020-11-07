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Muş'ta yüksek kesimlere kar yağdı

DHA

Muş'ta yüksek kesimlere kar yağdı


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı beyaza büründü.
Muş´ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Kentte 3 gündür etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Karla birlikte 2 bin 600 metre rakımlı Kurtik Dağı'nın zirvesi de beyaza büründü. Şehrin yüksek kesimlerine kar yağışıyla birlikte, kentteki sıcaklık hissedilir derecede azaldı.
Kış mevsiminin bu yıl geç geldiğini belirten Kale Mahallesi Muhtarı Murat Aydın, "Kurtik Dağı´na iki defa kar yağdığında, merkezde de kar yağışı etkili olur. Uyandığımızda ilk olarak pencerelerimizden Kurtik Dağı´na baktık. Şehir merkezine kar yağışı bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-11-07 11:39:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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