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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş AK Parti İl Başkanı Yaktı, aday olmayacağını açıkladı

İHA

Muş AK Parti İl Başkanı Yaktı, aday olmayacağını açıkladı

Muş AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, partisinin 7. Olağan İl Kongresinde aday olmama yönünde karar aldığını açıkladı.
Muş AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı ile yaptığı istişareler neticesinde partisinin 7. Olağan İl Kongresinde aday olmama yönünde karar aldığını ifade etti. Görev süresi boyunca sorumluluk bilinciyle ve büyük bir aşkla sürdürdüğü vazifeyi, bir başka dava arkadaşına devredecek olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Yaktı, “İl Başkanlığı görevini tarafıma tevdi eden, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen davamızın lideri, mazlumların umudu, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a; gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda bizlere her zaman destek veren Genel Başkan Yardımcımız Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’e; Bölge koordinatörümüz Sayın Metin Bulut'a, Muş Koordinatörümüz Sayın Osman Ören'e, Milletvekilimiz Sayın Mehmet Emin Şimşek'e, birlikte çalıştığımız il yürütme kurulu ve yönetim kurulu üyelerimize; İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve yönetim kurulu üyelerimize, belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimize, ilçe belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimize, partimiz kurulduğu günden bu güne görev almış il başkanlarımıza, milletvekillerimize, ilçe başkanlarımıza, tüm teşkilat mensuplarımıza, tüm seçimlerde her ne olursa olsun partimize ve genel başkanımıza en yüksek desteği veren, Muşlu hemşehrilerimize yürekten şükranlarımı sunuyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de AK Parti’nin bir neferi olarak inandığım yolda, İnandığım Liderin ardında daima yürümeye devam edeceğim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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