AK Parti Muş İl Başkanı Yaktı görevinden istifa etti

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AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti İl Başkanlığı görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Yaktı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“AK Partimizde şimdiye kadar verilen tüm görevleri layıkıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bugünde Genel Merkezimizle yapılan istişareler doğrultusunda Muş İl Başkanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Liderim Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve partimin daima hizmetinde olacağım.”

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