Bulanık’ta fidan dikimi

– Muş’un Bulanık ilçesinde düzenlenen programla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin düzenlemiş olduğu ‘Bin Fidan, 5 Bin Tohum’ etkinliğine Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Şube Müdürü Mustafa Ergen, İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi, Tarım ve Orman Müdürü Cem Canol, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, fidan dikimini gerçekleştirerek etkinlik için Okul Müdürü Ayhan Al ve öğretmenlere teşekkür etti. Bulanık'ta ‘Bin fidan ve 5 bin tohum’ etkililiğinin çevre duyarlılığını arttırdığını ifade eden Kaymakam İlidi, “Bu güzel etkinliğe imza atan, bu etkinliğe öğrencilerin katılımını sağlayan, ağaç dikme ve çevreyi koruma duygusunu aşılayan okul müdürü ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. İlçe genelinde kırsal olan coğrafyamızı yeşillendirmek hem doğaya hem de bizlere çok şey kazandıracaktır” dedi.

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