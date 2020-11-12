Malazgirtli çiftçiler üretime devam ediyorlar

Muş’un Malazgirt ilçesindeki tarım üreticileri, yaklaşan kış ayları öncesi tarlada yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor.

Korona virüs nedeniyle tüm dünyada zor günler yaşanırken, gözler halkın gıda ihtiyacını karşılayan tarım sektörüne çevrildi. Bir tarım ilçesi olan Malazgirt’teki arpa ve buğday üreticileri, kış ayları öncesi akşam saatlerine kadar tarlada çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyor. Bir yandan tarlalar sürülürken bir yandan da sürülen tarlalara arpa ve buğday tohumları ekiliyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlaya koşan buğday üreticisi Çerkez Gezener, Türkiye kalkınsın diye üretime yoğun şekilde devam ettiklerini belirterek, “İlçemizin hava şartları bellidir. Kışın çok uzun sürüyor. Kış gelmeden önce bu tohumları birkaç gün içinde ekmemiz gerekiyor. Arpa olsun buğday olsun gübre olsun bunları birkaç gün içinde bitirmemiz gerekiyor. Memleketimizin şartları zaten belli. Bizlerin tek uğraştığı işler bunlardır. Zaten memleketimizde çiftçilikten başka yapacak bir işimiz yok. İşlerimizi bir an önce bitirmeye çalışıyoruz. Pandemi dönemimde milletimiz çok sıkıntı çekiyor, bizde dahil. Hem kendimiz için hem de Türkiye için yoğun şekilde çalışıyoruz. Üretimimize devam ediyoruz” dedi.

Hasanpaşa köyünde çiftçilik yapan İbrahim Biral ise pandemi süreci olmasına rağmen üretime devam ettiklerini söyleyerek, “Bugün burada çift sürüyoruz, ekin ekiyoruz. Kışlık arpa ekiyoruz. Ondan sonra gübre yapıyoruz. Pandemi süreci var. Hastalık var ama halkımız mağdur olmasın diye üretime devam ediyoruz. Türkiye’nin kalkınması ve desteklenmesi için üretim şarttır. Üretimimize devam ediyoruz” diye konuştu.

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