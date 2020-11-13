Muş’ta PKK/KCK terör örgütüne ait malzeme ele geçirildi

Muş’ta düzenlenen operasyon kapsamında tespit edilen 2 sığınakta terör örgütüne ait malzeme ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde merkez Kayalısu köyü Dalakulig, Yılmaz ve Örtülü mahalleleri bölgelerinde Yıldırım9 Operasyonu kapsamında 78 Kasım 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda terör örgütüne ait tespit edilen 2 sığınak içerisinde; 4 adet büyük tüp (dolu), 6 adet küçük tüp (dolu), 3 adet set üstü gazlı ocak, 1 adet gazyağlı ısıtıcı, 3 adet 12 amperlik akü, 4 adet büyük pil, 2 adet battaniye, 6 adet şarj edilebilir pil, yaklaşık 2 kilogram büyük boy çivi ele geçirilmiştir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.