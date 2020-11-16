Bulanık'taki cadde ve sokaklara modern aydınlatma direkleri yerleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık'taki cadde ve sokaklara modern aydınlatma direkleri yerleştirildi

İHA

Bulanık'taki cadde ve sokaklara modern aydınlatma direkleri yerleştirildi

– Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi’nin başlattığı “Prestij Caddeler” projesi kapsamında cadde ve sokaklara modern aydınlatma direkleri konulmaya başlandı.
Bulanık Belediyesi tarafından yürütülen ‘Prestij Caddeler’ projesi kapsamında kente estetik bir görünüm kazandırılması hedefleniliyor. Zafer Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Suat İshakoğlu Caddesi sonuna kadar devam eden yol boyunca modern görünümlü aydınlatma direkleri çalışmaları devam ediyor. Yöreye özgü ve nesli koruma altında olan Toy kuşunun simgesinin yer aldığı aydınlatma direkleri ile ilçenin çehresi değiştirilerek yeni bir görünüm kazandırılıyor.
Yeni aydınlatma direklerinin Bulanık’a farklı bir görünüm kazandırdığını ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, “İlçemize teknolojik yenilikler ile katkı sağlamak adına 2020 yılı faaliyetlerimiz kapsamında ‘Prestij Caddeler’ oluşturmak için ilçe yoğunluğumuzun fazla olduğu yol güzergahlarında gerekli alt zemin, yol genişletme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını tamamlayarak refüj ve kavşak alanları oluşturduk. Kullanımının uygun olduğunu düşündüğümüz modern görünümlü led aydınlatma direkleri yerleştirmeye karar verdik. İlçemize özgü türü çok azalan kuşlar arasında yer alan Toy kuşu motifli aydınlatma direği çalışmaları devam ediyor. Akşamları verilen enerji ile ışıl ışıl bir görünüm oluşturacak olan yol güzergâhımız vatandaşlarımızın kullanımı için de güvenli ve konforlu olacak. Bulanık Belediyesi olarak ele aldığımız yeni projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmalarımız bunlarla kısıtlı kalmayacak. Bulanık için güzel hedeflerimiz var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Atıl durumdaki malzemelerden öğrencilere sırt çantası Tatil günlerinde “Sıfır Atık” projesine destek oluyorlar
YEREL HABERLER (Özel) Atıl durumdaki malzemelerden öğrencilere sırt ...
Alparslan-2 Barajı enerji üretimine başladı Alparslan-2 Barajı yılda 700 milyon kilovatsaat enerji üretecek
YEREL HABERLER Alparslan-2 Barajı enerji üretimine ...
Alparslan-2 Barajı'nda enerji üretimi başladı
YEREL HABERLER Alparslan-2 Barajı'nda enerji üretimi başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X