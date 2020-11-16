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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık’ta elektrik kabloları yer altına alınıyor

İHA

Bulanık’ta elektrik kabloları yer altına alınıyor

– Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, Muş’un Bulanık ilçesindeki elektrik hatlarını yer altına alıyor.
Elektrik kesintisi ve görüntü kirliliğine neden olan elektrik kabloları, belli caddelerde yer altına alınıyor. Bulanık Belediyesi ve VEDAŞ işbirliğiyle başlatılan çalışmalar kapsamında, şehir merkezi başta olmak üzere etap etap yapılan çalışmalar, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Suat İshakoğlu Caddesi’nde devam ediliyor.
Elektrik hatlarının yer altına alınması ile ilgili değerlendirmede bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, “20192020 yılları arasında ilçemizin bir bölümünde elektrik kablolarının yer altına alınması için çalışmalarımıza başladık. Çalışmaların hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için VEDAŞ ekipleri ile işbirliği yaptık. Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Suat İshakoğlu Caddesi’nden başlayarak önümüzdeki süreçte ilçemizdeki yeraltı elektriği için uygun olan diğer cadde ve sokaklarımızda da çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Çalışma kapsamında aydınlatma direkleri ile lambaları yenilenecek, aydınlatmanın yetersiz olduğu bölgelere ek aydınlatma direkleri dikilecek. Böylece hem görüntü kirliliğinden hem de tehlikeli elektrik hatlarından kurtulmuş olacağız. Bulanık’a modern bir kent görünümü kazandırmak için yerinde tespit ettiğimiz eksik çalışmaları en aza indirme gayreti içerisindeyiz” dedi.

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