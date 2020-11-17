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(Özel) Pandemiyle çiftçiliğe rağbet arttı Büyükşehirlere göç eden vatandaşlar geri dönerek çiftçiliğe başladı

İHA

(Özel) Pandemiyle çiftçiliğe rağbet arttı Büyükşehirlere göç eden vatandaşlar geri dönerek çiftçiliğe başladı

Muş’tan büyükşehirlere göç eden vatandaşlar, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle köylerine geri dönerek çiftçiliğin yeniden canlanmasını sağlıyor.
Muş’ta geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, gelecek yıl için hazırlıklara başladı. Korona virüs nedeniyle yeniden köylerine yerleşen vatandaşlar, topraklarını ekmeye başladı. Merkeze bağlı Kırköy beldesinde traktörleriyle sürüm yapmaya başlayan çiftçiler, arpa ve buğday ekimine başladı.
Kayıtlı çiftçi sayısında geçen yıllara göre artış olduğunu kaydeden Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, tarım sektöründe bir ilerleme olduğunu söyledi. İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlere göç eden arazi sahiplerinin şu anda geri dönerek arazilerini ekmeye başladığını anlatan Yıldırım, “Çiftçilikte canlanma var. Muş Ovası büyük bir ovadır. Herkesin elinde arazi var. Muş’taki bu araziler ekilip biçilirse Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin buğday ve arpa ihtiyacı karşılanır” dedi.

“Pandemi nedeniyle birçok vatandaş gelip arazilerini ekmeye başladı”
Pandemi nedeniyle birçok vatandaşın gelip arazilerini ekmeye başladığını aktaran Yıldırım, “Devlet şu anda pandemi nedeniyle çiftçilere destek veriyor. Çiftçi çalışmazsa Türkiye aç kalır. Göç eden vatandaşlar yaz mevsiminde gelip arazilerini ekiyor, kışın ise geri dönüyor” ifadelerini kullandı.

“Ekim hazırlıklarımızı yaptık”
300 dönüm alanda arpa ve buğday ekimi için hazırlık yaptıklarını ifade eden çiftçilerden Mehmet Karakaya da, “Şu anda hazırlıklarımızı yaptık. Arpa ve buğdayımızın ekimine başladık. Bizim geçim kaynağımız çiftçiliktir. Arpa, buğday ve yonca ekiyoruz. Muş merkez ve batıda ikamet eden vatandaşlarımız var. Gelip buğday ve arpa ekiyorlar” şeklinde konuştu.

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