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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirtli hasta kızın telefon sevinci

İHA

Malazgirtli hasta kızın telefon sevinci

Muş’un Malazgirt ilçesinde yaşayan Enver ve Gülşen Kaya’nın hasta kızları 19 yaşındaki Arzu Kaya’nın isteği cep telefon, Muş Şivesi Grubu üyeleri tarafından hediye edildi.
Amansız bir hastalığın pençesinde yaşamını idame ettiren Arzu Kaya, Bursa’da yaşayan Muş Şivesi Grubu Fahri Başkanı Mehmet Şah Balkaya’ya akıllı telefon istediğini bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Başkan Balkaya, kısa bir süre içinde Arzu Kaya’nın telefon isteğini üyelere bildirdi. Bunun üzerine Muş Şivesi Grubu üyelerinden ismini vermek istemeyen bir iş adamı, genç kıza akıllı bir telefon hediye etti.
Muş Şivesi Fahri Başkanı Mehmet Şah Balkaya, hediyeyi kargo ile grubun Muş İl Başkanı Maşallah Yetiş’e gönderdi. Başkan Yetiş, grup üyesi Metin Özkan ile birlikte akşam saatlerine Malazgirt ilçesine gelerek genç kızın çok istediği akıllı telefonu teslim ettiler.
Duygularını ifade etmekte zorlanan Arzu Kaya, Muş Şivesi Grubu Fahri Başkanı Mehmet Şah Balkaya’ya, Muş İl Başkanı Maşallah Yetiş’e ve tüm grup üyelerine teşekkür etti.
Bir emaneti daha iletmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Muş İl Başkanı Maşallah Yetiş de, her daim grup üyeleri olarak Arzu’nun yayında olacaklarını belirtti. Başkan Yetiş, “Fahri Başkanımız Mehmet Şah Balkaya’nın yolladığı telefonu Arzu kızımıza ilettik. Kızımızda hediye karşısında çok mutlu oldu. Bizlere bu kardeşlerimizin yaşadıkları mutluluklar yeter. Bu telefonu Arzu kızımıza hediye eden grup üyelerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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