Mu\u015f \u0130l Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan korona vir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda olu\u015fturulan \u201cMobil Temizlik\u201d, \u201cMobil Onar\u0131m\u201d ve \u201cMobil Dezenfekte\u201d ekipleri, okullar\u0131n t\u00fcm bak\u0131m ve temizlik i\u015flerini yap\u0131yor. Mu\u015f Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, \u00f6\u011frencileri korona vir\u00fcsten korumak amac\u0131yla mobil ekipler olu\u015fturdu. Olu\u015fturulan ekiplerde yer alan temizlik personelleri, kendilerine tahsis edilen ara\u00e7la ihtiya\u00e7 duyulan okullar\u0131 tek tek gezerek detayl\u0131 temizlik yap\u0131yor. Okula gelen ekipler; lavabo, \u00f6\u011fretmenler odas\u0131, s\u0131n\u0131f, korkuluk, pencere ve koridorlar\u0131 deterjan ile y\u0131kad\u0131ktan sonra dezenfekte ediyor. Okullarda korona vir\u00fcs vakas\u0131 ya\u015fanmamas\u0131 i\u00e7in mobil temizlik ekibiyle \u00f6nlem alan \u0130l Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Enver K\u0131van\u00e7, yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yerinde inceledi. Mobil temizlik ekibinin \u00fclkede ve Mu\u015f\u2019ta ilk defa kendi giri\u015fimleri sonucu olu\u015fturulan bir proje oldu\u011funu kaydeden Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Enver K\u0131van\u00e7, \u201c\u0130htiya\u00e7 duyulan okullar\u0131m\u0131z\u0131n temizlik i\u015flerine yard\u0131mc\u0131 olmak anlam\u0131nda ekibimiz ara\u00e7 ve gere\u00e7leriyle birlikte istenildi\u011fi zaman gidip, oradaki e\u011fitim \u00f6\u011fretim ortamlar\u0131n\u0131 daha hijyen hale getirmek i\u00e7in \u00e7aba sarf etmektedir. Bizlerde bu ekibe katk\u0131 sunmaktay\u0131z\u201d dedi. Pandemiden dolay\u0131 okullar\u0131 daha hijyen hale nas\u0131l getirebilecekleri \u00e7abas\u0131 i\u00e7erisinde olduklar\u0131n\u0131 anlatan K\u0131van\u00e7, \u201cB\u00f6yle bir proje akl\u0131ma geldi. Bu projeyi de arkada\u015flarla birlikte daha iyi hale getirmek i\u00e7in \u00e7aba sarf ettik. Ara\u00e7lar\u0131m\u0131z\u0131n bir tanesini mobil ekibimize uyarlayarak tahsis ettik. Pandemiden etkilenen \u00f6\u011frenci say\u0131m\u0131z hemen hemen yok denecek kadar az. E\u011fer biz bu ekibimizle katk\u0131 sunmam\u0131\u015f olsayd\u0131k bu say\u0131 artabilirdi. B\u00fct\u00fcn temizlik malzemelerimizle okulu temiz hale getirip daha sonra ayr\u0131l\u0131yoruz. Okula ilk \u00f6nce temizlik ekibimiz giriyor ve her taraf\u0131 temizledikten sonra dezenfekte ekibi daha sonra okulu ila\u00e7l\u0131yor\u201d ifadelerini kulland\u0131. Mobil temizlik ekibi olarak okullara temizlik yapmaya geldi\u011fini belirten personel Habibe Ay ise pandemi s\u00fcrecinde \u00e7ocuklara hijyen bir ortam haz\u0131rlamak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etti. Temizlik \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan dezenfektan ekibinin ila\u00e7lama yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Ay, \u201cLavabolar\u0131, s\u0131n\u0131flar\u0131, \u00e7ocuklar\u0131n en \u00e7ok kulland\u0131\u011f\u0131 yerleri \u00f6zellikle temizliyoruz. Buralar\u0131 hijyenik bir hale getiriyoruz\u201d diye konu\u015ftu.