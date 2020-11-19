Devlet eliyle inşa edilen tekstil atölyeleri 10 bin gence istihdam sağlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet eliyle inşa edilen tekstil atölyeleri 10 bin gence istihdam sağlayacak

İHA

Muş'ta devlet bütçesiyle 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen tekstil atölyeleri, yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 bin gence istihdam kapısı olacak.

Devlet eliyle inşa edilen tekstil atölyeleri 10 bin gence istihdam sağlayacak

Muş’ta devlet bütçesiyle 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen tekstil atölyeleri, yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 bin gence istihdam kapısı olacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine satın alınan 50 dönümlük alanda tekstil atölyesi inşaat çalışmaları devam ediyor. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve İl Özel İdaresinin de katkılarıyla fiziki gerçekleşmesi yüzde 85 tamamlanan atölyeler, 2021 yılında hizmet vermeye başlayacak. Tekstile yönelik kullanılacak olan kümeleşme alanındaki atölyelerde 10 bin gence istihdam sağlanması hedefleniyor.
Merkeze bağlı Çöğürlü köyü yolu üzerinde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde 50 bin metrekarelik alanın İl Özel İdaresine satın alındığını söyledi. Binanın yaklaşık maliyetinin 2 milyon lira civarında olduğunu kaydeden Yentür, “Bin metrekarelik kapalı alanı bulunan tekstil atölyesi olarak binamız inşa ediliyor. Şu anda binanın fiziki gerçekleşmesi yüzde 85 civarındadır. Bunun yanında binanın kuzey tarafına yeni bir bin metrekarelik bir binanın yapılması için zemin etüdü yaptırıldı. İnşallah 2021 yılı içerisinde o binamızı da yaptıracağız. Burası tekstile yönelik bir kümeleşme alanı olacak. Valimiz ve vekilimizin girişimleri sonucu bu arsanın üzerinde bakanımızın da katkılarıyla 10 bin insan istihdam edilecek. 6. bölge alanı nedeniyle ilimiz tekstil alanıyla ilgili avantajlı bir il. Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu bir iliz. Bizlerde gençlere iş imkanı sağlamak babında İl Özel İdaresi olarak valimizin girişimleri sonucu iyi bir iş fırsatını sunmuş bulunmaktayız” dedi.

“Bu alana daha çok atölye yapılmasıyla ilgili planlamamız yapıldı”
2021 yılı içerisinde de bu iki binanın dışında daha çok atölye yapılmasıyla ilgili planlama yapıldığını vurgulayan Yentür, “Bu iş ve işlemler devam edecek. Burası büyük bir tekstil alanı olacak inşallah” ifadelerini kullandı.

“Sungu’da kapasite gelişimiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor”
Sungu’daki tekstil kent çalışmalarına da değinen Yentür, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bunun yanında yine İl Özel İdaresi tarafından Sungu beldesi sınırları içerisinde yaklaşık 44 bin metrekarelik bir alanda yine hazineden satın alınarak İl Özel İdaresine devredildi. Biz burada 6 bin metrekarelik kapalı olan 6 atölyemizde yaklaşık bin kişiye istihdam sağlamış durumdayız. O alanın da altyapısı ve yollarını bu sene içerisinde yaptık. Önümüzdeki dönemde oranın iyileştirmesi ve kapasite gelişimiyle ilgili de çalışmalarımız devam edecektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüs müzik aletlerine olan ilgiyi arttırdı
YEREL HABERLER Korona virüs müzik aletlerine olan ilgiyi arttırdı
Bulanık Belediyesi kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına hız verdi
YEREL HABERLER Bulanık Belediyesi kilitli parke taşı döşeme ...
Kaymakam İlidi, inşaatı devam eden gençlik merkezinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam İlidi, inşaatı devam eden gençlik merkezinde ...
Muş´tan ülkenin dört bir yanına süt ve süt ürünleri gönderiliyor
YEREL HABERLER Muş´tan ülkenin dört bir yanına süt ve süt ürünleri ...
(Özel) Muş’taki okullar “Mobil Temizlik Ekibiyle” temizleniyor
YEREL HABERLER (Özel) Muş’taki okullar “Mobil Temizlik Ekibiyle” ...
(Özel) Asırlık bağlarda ayva hasadı
YEREL HABERLER (Özel) Asırlık bağlarda ayva hasadı
PKK'nın YPS sorumlusu yaralı yakalandı
YEREL HABERLER PKK'nın YPS sorumlusu yaralı yakalandı
Muş’ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon
YEREL HABERLER Muş’ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon
Polis, emniyet kemeri takanlara teşekkür etti, takmayanları uyardı
YEREL HABERLER Polis, emniyet kemeri takanlara teşekkür etti, ...
Malazgirtli hasta kızın telefon sevinci
YEREL HABERLER Malazgirtli hasta kızın telefon sevinci
(Özel) Pandemiyle çiftçiliğe rağbet arttı Büyükşehirlere göç eden vatandaşlar geri dönerek çiftçiliğe başladı
YEREL HABERLER (Özel) Pandemiyle çiftçiliğe rağbet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X