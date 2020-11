Başkan Asya: “Çocuklar bir toplumun geleceğidir”

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, “Bugünlerimizin yarını, yarınlarımızın umudu sevgili çocuklar, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Sizlere her alanda yaşanabilir bir dünya bırakmak için, başta eğitim ve sağlık olmak üzere yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak hepimizin sorumluluğudur. Bunun birinci koşulu ise sizlerin haklarına saygılı olmaktır. Çocuklar bir toplumun geleceğidir. Her toplum çocuklarına sahip çıkmak, onların en iyi şekilde yaşayıp yetişmelerini sağlamak zorundadır” dedi.

Çocukluğun hayatın en önemli dönemi olduğunu ifade eden Başkan Asya, “Hiçbir olumsuzluk, hiçbir sorun çocukların gözünü korkutmamalı, yaşama sevincini azaltmamalıdır. Çocuklar, en iyi biçimde yaşayabilmelidir. Çocuklar sevgiyle büyüyen birer çiçektir. Onlar, yaşamın anlamı ve değeridir. Gülen yüzler, sevinç içerisinde parlayan gözler, her zaman sevgiye gereksinim duyan sıcak kalpler, aslında toplumun ortak umudunu yansıtmaktadır. Muş Belediyesi olarak altyapı ve üstyapı alanında ilimizi şekillendirirken, geleceğimizin teminatı siz kıymetli çocuklarımızı da ihmal etmiyoruz. Bir tebessüm ile hayatımızı şenlendiren çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmanın gayreti içerisindeyiz. Son yıllarda birçok mahallemizde hizmete açtığımız bilgi evleri, çocuk oyun ve etkinlik alanları ile bilgiye ulaşmanızı kolaylaştırırken, doyasıya eğlenebileceğiniz ortamlar oluşturmanın mutluluğunu yine sizlerle yaşıyoruz. Sizler için hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmaları yeterli bulmadığımızı, daha iyi imkanlar sunmak için tüm çalışma arkadaşlarımızla hizmetinizde olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle dünyanın en kıymetli varlıkları olan siz çocuklarımızın ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ kutlu olsun. En güzel günler sizin olsun” ifadelerini kullandı.

