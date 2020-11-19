Muş’ta zabıta ekipleri korona virüs denetiminde

Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgını dolayısıyla şehir merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele ülke genelinde olduğu gibi Muş’ta da devam ediyor. Muş Belediyesi pandemi süreci boyunca toplu yaşam ve toplu kullanım alanları düzenli olarak dezenfekte edilirken, İl Hıfzısıhha Kurulunca oluşturulan ekipler de şehir merkezinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Başta ana caddeler olmak üzere araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde maske, mesafe ve temizlik konularında vatandaşlara uyarılarda bulunan Muş Belediyesi zabıta ekipleri, eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında ise tutanak tutup, bir sonraki denetime kadar bu eksikliklerin giderilmesini istedi.

Pandemi sürecinin başından beri denetimler konusunda taviz vermeyen Muş Belediyesi, ayrıca alışveriş merkezleri, marketler, kuaför ve güzellik merkezleri, kafeler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanların denetlemelerine devam ediyor.

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