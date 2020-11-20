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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta 120 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi

İHA

Muş’ta 120 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi

Muş İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yeni göreve başlayacak olan güvenlik korucuları için yemin töreni düzenlendi.
Muş’ta hazırlayıcı ve zorunlu eğitimini başarıyla bitiren 120 güvenlik korucusu yemin ederek hizmete başladı. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen yemin töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Akabinde güvenlik korucuları ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyarak yemin etti. Günün anlam ve önemine binaen konuşmayı güvenlik korucusu Yasin Kurt gerçekleştirdi.
Programda konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, sosyal mesafe, maske gibi kuralları gözeterek bugün burada maalesef çok sınırlı sayıda katılımla tören yaptıklarını söyledi. Korona virüs sürecinin dünyada ve ülkede aşılacağını vurgulayan Vali Gündüzöz, “Uzun yıllar Allah nasip ederse bu görevde kalacaksınız ve bu memlekete, bu memleketin vermiş olduğu silahla, mühimmatla hizmet edeceksiniz” dedi.

“Bu artık bir namustur”
“Kendi namusunu, canını, malını, ırzını korumak için size devlet silahını veriyor ve bununla birlikte mühimmatı ve tesisatı veriyor” diyen Vali Gündüzöz, “Onun için bu emaneti çok iyi korumak, muhafaza etmek sizin göreviniz. Bu artık bir namustur. Silahınızı son derece iyi koruyacaksınız, üniformanızın hakkını vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

“İşe gitmek gerekirse bu vatan için fedai can etmek hüner”
Korucuların terörle mücadele noktasında jandarma ve polisin yanında çok önemli bir göreve layık görüldüğünü anlatan Vali Gündüzöz, “Dolayısıyla bu görev size aslında devletimiz ve Cumhurbaşkanımız tarafından tevdi edildi. Üstünüzdeki üniforma namus. İşe gitmemek, işten kaytarmak hüner değil. İşe gitmek gerekirse bu vatan için fedai can etmek hüner. Biz öyle biliyoruz. Şehit olmak en büyük mertebe bizim dinimizde, bizim örfümüzde, kültürümüzde” diye konuştu.

“Devlet her zaman ayakta”
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin son derece güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Terörle ve teröristle mücadelede hiç bugüne kadar gelinmemiş bir başarı noktasına gelindi. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da açıkladı, dağlarda 350 civarında hain terörist kaldı. Nereden nereye. Bu iş bitiyor, bitecek. Devlet her zaman ayakta.” Muş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen ise “Şanlı bayrağımız ve namus olarak nitelendirdiğimiz silah üzerine el koyarak gür sesinizle ettiğiniz yemininiz, göreviniz boyunca en zor koşullarda bile size yol gösterecektir. Ettiğiniz yemini bir an bile unutmayınız. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti, ordu millet kaynaşmasının en büyük göstergesi olan sizlerin sarsılmaz omuzlarında daima yükselecek ve bayrağımız kutsal vatan toprakları üzerinde ebediyete kadar dalgalanmaya devam edecektir” dedi.
Tören, güvenlik korucuları ile hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.
Törene; Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve askeri erkan katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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