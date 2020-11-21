Varto’da korona virüs tedbirleri

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– Muş’un Varto ilçesindeki esnaf, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle iş yerlerini açmadı.

İçişleri Bakanlığının Türkiye genelinde uygulamış olduğu hafta sonu kısıtlamasına Varto esnafı da uyarak sabah saatlerinde iş yerlerinin kepenklerini açmadı. Varto’da eczane, fırın ve tüp bayileri dışında hiçbir esnaf faaliyetine devam etmeyerek korona virüs tedbirlerine uyum sağladı.

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