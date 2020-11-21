Varto’da korona virüs tedbirleri

– Muş’un Varto ilçesindeki esnaf, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle iş yerlerini açmadı.
İçişleri Bakanlığının Türkiye genelinde uygulamış olduğu hafta sonu kısıtlamasına Varto esnafı da uyarak sabah saatlerinde iş yerlerinin kepenklerini açmadı. Varto’da eczane, fırın ve tüp bayileri dışında hiçbir esnaf faaliyetine devam etmeyerek korona virüs tedbirlerine uyum sağladı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.