Başkan Asya’dan Öğretmenler Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Asya’dan Öğretmenler Günü mesajı

İHA

Başkan Asya’dan Öğretmenler Günü mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Asya, mesajında, “Bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlayan kıymetli öğretmenlerimiz, sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bir neslin en iyi şekilde yetişmesine siz saygıdeğer öğretmenlerimiz vesile oluyorsunuz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerine, ailelerine ve ülkelerine faydalı olmaları sizlerin yönlendirmesi ile oluyor. Bilgi ve tecrübelerinizle aydınlattığınız gençlerin ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında önemli rol alacaklarına inancım tamdır. Emeklerinizden dolayı sizlere müteşekkirim” dedi.
“Her zaman sizlerle beraber olduğumuzu bilmenizi isterim” diyen Başkan Asya, “Kapımız ve gönlümüz sizlere her zaman açık olmuştur. Bu mutlu gününüzde de sizlerle bir arada olma arzusundaydık. Ancak pandemiden dolayı bunu gerçekleştiremiyoruz. Korona virüs salgını dolayısıyla zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte de sağlık çalışanlarımız gibi sizler de önemli bir sorumluluk üstlenmiş bulunmaktasınız. Çocuklarımızın eğitim hayatlarının aksamaması için çaba sarf ediyorsunuz. Fedakarlığınızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Görev süremiz içinde sizlerle hep diyalog halinde olduk. Eğitimcilerimizin fikir ve önerileri ile ilimizi şekillendirmeye çalıştık. Sizlerin söylediklerini kendimize yol haritası olarak belirledik. Yılın sadece bir günü hatırlanmadığınızı, ziyaretlerimiz ile istişarelerimiz ile kanıtladık. Biz sizlere yaptıklarımızı anlattık, eksiklerimizi sizlerin gözünüzle tespit edip çözüme kavuşturmak için çaba sarf ettik. Sizler önerileriniz ile yolumuzu aydınlattınız. Bugün geldiğimiz noktada iyi bir iş çıkardığımızı gözlemleyebiliyoruz. Yüzde yüz başarılı olamasak da, çok iyi bir düzeyde başarıyı yakaladığımızı söyleyebiliriz. Bugüne kadar vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu birçok hizmeti hayata geçirme imkanı bulduk. Bu süreçte tek gayemiz halkımızın beklentilerini hakkıyla karşılamak ve ilimizin gelişimine ivme kazandırmak oldu. Allah’a şükürler olsun ki hedeflerimizin ötesinde icraatlarımız oldu. İnşallah bunları devam ettirecek fırsatlarımız olur. Dileğimiz ve temennimiz hizmetkarlık yolunda bizlere layık görülen desteklerin hakkını vermektir. Halkımızın güvenini boşa çıkarmadığımızı düşünüyoruz. İnşallah ilimizin inşası ve ihyasındaki gayretlerimiz devam edecektir. Bunu sizlerle birlikte başaracağımıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ‘Öğretmenler Günü’nüzü tebrik eder, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmenizi dilerim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş’ta vergi affı için müracaatlar başladı
YEREL HABERLER Muş’ta vergi affı için müracaatlar başladı
Kış lastiği uyarısı
YEREL HABERLER Kış lastiği uyarısı
Fedakar öğretmen hayatını köy okulu öğrencilerine adadı Fedakar öğretmen köy okulu öğrencileri için şehirde çalışmak yerine köyde kalmayı tercih etti Anasınıfı öğretmeni Esra Çavuşoğlu: “Hem şehir hem de köy hayatını iyi bilen bir insanım” “İmkansızlıkları imkana dönüştürmeye çalıştık” “Şehirde çalışmayı değil de köyde kalmayı istedim”
YEREL HABERLER Fedakar öğretmen hayatını köy okulu öğrencilerine ...
Öğrencileri için köyde kendi imkânlarıyla anasınıfı açtı
YEREL HABERLER Öğrencileri için köyde kendi imkânlarıyla anasınıfı ...
Muş Ovası DSİ ile tarıma kazandırılıyor Muş’ta dere ve arklarda tanzim çalışması
YEREL HABERLER Muş Ovası DSİ ile tarıma kazandırılıyor Muş’ta dere ...
Varto’da korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Varto’da korona virüs tedbirleri
Muş'ta sonbaharın güzellikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi
YEREL HABERLER Muş'ta sonbaharın güzellikleri fotoğraf kareleriyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X