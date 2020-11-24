Varto’da 24 Kasım Öğretmenler Günü

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Muş’un Varto ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Müdür Yalçın Süne tarafından sunulan çelengin ardından program, İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, tören sonunda öğretmenlere gül dağıttı.

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