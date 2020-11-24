Muş’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü, korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.

Muş Valiliği tören alanında düzenlenen program, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Pandemi kurallarına uyularak düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Öğretmenler Günü’nü korona virüs salgını nedeniyle buruk kutladıklarını söyledi. Bu durumun üzücü olduğuna değinen Kıvanç, “Biz Öğretmenler Günümüzü öğrencilerimizle birlikte kutladığımız zaman, o cıvıl cıvıl yuvalarımızda kutladığımız zaman bir başkaydı. Cefakâr, vefakâr, en ücra köşede görev yapan, devletini temsil eden, değerlerini temsil eden öğretmen arkadaşlarımızın gününü yürekten kutluyorum. Bu süreçte de kendilerine sağlık diliyorum. Öğretmenin değeri bu pandemi sürecinde daha iyi anlaşıldı. Yani uzaktan eğitim yoluyla da olsa, öğretmenin olmadığı bir yerde eğitimin çok zor gerçekleşeceği hepimiz tarafından çok açık bir şekilde görüldü. Eğitimde öğretmen faktörünün çok kıymetli olduğunu bu süreçte daha iyi anladık” dedi.

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