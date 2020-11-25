Muş Belediyesinden su kesintisi uyarısı

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Muş Belediyesi, yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle bazı mahallelere su verilemeyeceğini duyurdu.

Muş Belediyesinden yapılan açıklamada, “VEDAŞ tarafından 26 Ekim 2020 Perşembe günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacağından; Kültür, Hürriyet, Saray, Sunay, Yeni, Zafer, Yeşilyurt, Dere, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade ile Yeşilce mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır” denildi.

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