Muş Belediyesinden su kesintisi uyarısı

Muş Belediyesi, yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle bazı mahallelere su verilemeyeceğini duyurdu.
Muş Belediyesinden yapılan açıklamada, “VEDAŞ tarafından 26 Ekim 2020 Perşembe günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacağından; Kültür, Hürriyet, Saray, Sunay, Yeni, Zafer, Yeşilyurt, Dere, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade ile Yeşilce mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.